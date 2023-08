Sonic Superstars: Produkteintrag verrät den Release-Termin

In der Vergangenheit gaben die Shop-Einträge oft einen guten Hinweis, wann ein neues Spiel erscheinen wird. Nun sieht es so aus, als ob Amazon Japan den Erscheinungstermin von Sonic Superstars bekannt gegeben hat.

Laut einem Auszug aus der Produktübersicht wird der blaue Igel am 27. Oktober auf Xbox X|S, Xbox One, PlayStation 4 und 5 sowie Nintendo Switch erneut seine Schnelligkeit unter Beweis stellen.

Amazon Japan has listed Sonic Superstars for October 27, 2023 release.

Previously retailers had the game listed for October 17, 2023 however it seems like the game was pushed back to 10 days. pic.twitter.com/1r9CZQCEpO

— Andrew Marmo (@the_marmolade) August 22, 2023