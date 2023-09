Persona 5 Tactica: Taktisches Training mit Morgana

Sich im Vorfeld mit einem Spiel vertraut zu machen, ist nie verkehrt – das denkt man sich wohl auch im Falle von Persona 5 Tactica. Sergeant Morgana ist deshalb zur Stelle und hilft euch dabei, ins Spiel zu finden.

Mit Sergeant Morgana’s First Marvelous Tactical Training for New Recruits erfahrt ihr, auf was es ab dem 17. November 2023 ankommt.

Für die meisten mögen die Tipps selbstverständlich klingen – etwa Deckung suchen, bevor ihr versucht, einen Gegner auszuschalten. Aber einen damit verbundenen weiteren Blick ins Spiel zu werfen, ist natürlich immer nett.

Überzeugen, dass die Tipps funktionieren, das könnt ihr dann ab Release Mitte November, wenn Persona 5 Tactica für die Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheint. Auch im Xbox Game Pass ist das Spiel ab Tag 1 enthalten.