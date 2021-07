Phoenix Point: Behemoth Edition für Xbox und PlayStation

Autor:, in / Phoenix Point

Phoenix Point erscheint als Behemoth Edition am 1. Oktober für PlayStation 4 und Xbox One.

Snapshot Games und Prime Matter kündigen Phoenix Point: Behemoth Edition an. Die mit Spannung erwartete Konsolenversion des hochgelobten Strategiespiels von Julian Gollop, dem Schöpfer der X-COM-Serie, erscheint am 1. Oktober für PlayStation 4 und Xbox One.

Die Behemoth Edition enthält das vollständige Basisspiel, vier große DLC-Erweiterungen – einschließlich des kommenden DLC 4: „Corrupted Horizons“, das gleichzeitig auch für PC erscheint – sowie ein DLC-Waffenpaket und ein kostenloses Next-Gen-Upgrade für PlayStation 5 und Xbox Series X|S nachdem diese Versionen veröffentlicht wurden

Der Behemoth-Edition-Reveal-Trailer ist hier zu sehen: