PlayStation 5: Fanboys beschimpfen Alanah Pierce wegen God of War-Verschiebung

Wie wir bereits berichtet haben ist Sony von seiner Strategie künftige Spiele nur für eine Generation zurückgetreten und gab bekannt, dass man Spiele wie das neue God of War und Gran Turismo 7 nun jetzt auch für PlayStation 4 veröffentlichen wird.

Des Weiteren wurde das neue God of War von 2021 auf das Jahr 2022 verschoben. Das hat einigen PlayStation-Fanboys ganz und gar nicht gefallen und haben deswegen Alanah Pierce, die erst kürzlich bekannt gegeben hat, dass sie bei der Entwicklung von God of War mitwirken wird, auf das übelste beleidigt und beschimpft.

Alanah hat einige Auszüge aus den Nachrichten, die sie momentan erreichen, bereits veröffentlicht:

Aside from the ones I got for being hired in the first place, I think this is my first game-dev-related abusive message. I’VE FINALLY BEEN INITIATED, LOOK AT ME GO! 🎉 pic.twitter.com/17jNTGGvSx

Daraufhin meldete sich auch Cory Barlog zu Wort, um einmal mehr die sogenannten „Fans“ aufzufordern die Mitarbeiter in Ruhe zu lassen.

For real, y’all, this is some BULLSHIT!

You want to be mad at somebody for ANYTHING GOW related – the delay, ps4/5, trolls, subtitle size, Sigrun, whatevs – be angry with me.

I made the calls. I did this.

Don’t bother the team, they are all very good people doing great work. pic.twitter.com/D5rsvzFmgV

— cory barlog 🖖 (@corybarlog) June 4, 2021