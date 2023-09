PlayStation 5: Ransomware-Gruppe hat angeblich alle Sony-Daten geklaut

Sollten die Meldungen stimmen, dann hat eine Ransomware-Gruppe alle Daten von Sony gestohlen und will diese verkaufen. Die Gruppe namens „Ransomed.vc“ behauptet erfolgreich in den Sony-Konzern eingedrungen zu sein und droht jetzt mit dem Verkauf von gestohlenen Daten.

Cyber Security Connect berichtet, dass der relative Ransomware-Neuling seit seinem Auftauchen im letzten Monat eine „beeindruckende Zahl von Opfern“ angehäuft hat. Anscheinend gehört Sony jetzt zu den Opfern!

„Wir haben erfolgreich alle Sony-Systeme kompromittiert“, behauptete die Gruppe sowohl im Internet als auch im Dark-Net. „Wir werden kein Lösegeld verlangen! Wir werden die Daten verkaufen. Da Sony nicht zahlen will. DATA IS FOR SALE.“