Willkommen beim Prime Gaming Update im Mai! Wie immer können Amazon Prime-Mitglieder jeden Monat zusätzlich zu kostenlosen Deals, freien Paketlieferungen und hochklassigem Entertainment auch jede Menge Gaming-Content abstauben:

Die kostenlosen Spiele mit Prime umfassen im Mai 15 Titel, darunter STAR WARS: Rogue Squadron 3D, Planescape: Torment: Enhanced Edition, The Almost Gone, Alpha Mission 2, Lila’s Sky Ark und mehr.

Exklusive Inhalte für League of Legends, FIFA 23, Overwatch 2, Lost Ark und mehr verfügbar.

Prime Gaming- Mitglieder erhalten im Mai die folgenden Titel via Amazon Luna: LEGO DC Super-Villains, Resident Evil 2, Overcooked! und Frog Island.

Einen Überblick über die kostenlosen Spiele gibt es im Highlight-Trailer:

Vom 4. Mai an hat Prime Gaming diesen Monat 15 kostenlose Titel im Angebot. Im Mai können Spieler die Allianz der Rebellen in STAR WARS™: Rogue Squadron 3D vor einem Angriff des Imperiums retten oder in Planescape: Torment: Enhanced Edition die Geheimnisse früherer Leben aufdecken. Jeden Donnerstag gibt es auf gaming.amazon.com Nachschub.

4. Mai STAR WARS: Rogue Squadron 3D – In dieser spannenden Luftkampf-Simulation müssen Spieler die Allianz der Rebellen vor imperialen Angriffen bewahren. In der Rolle von Luke Skywalker versammeln sie ihre Fliegerstaffel, um in intensiven, schnellen Missionen im All und auf Planeten den Kampf für die Freiheit fortzusetzen.

– In dieser spannenden Luftkampf-Simulation müssen Spieler die Allianz der Rebellen vor imperialen Angriffen bewahren. In der Rolle von Luke Skywalker versammeln sie ihre Fliegerstaffel, um in intensiven, schnellen Missionen im All und auf Planeten den Kampf für die Freiheit fortzusetzen. 4. Mai Super Sidekicks – Im Kampf um den SNK Cup treten Spieler gegen Teams aus aller Welt an, dribbeln, schlagen Pässe und nutzen eine Reihe an Fußball-Techniken.

– Im Kampf um den SNK Cup treten Spieler gegen Teams aus aller Welt an, dribbeln, schlagen Pässe und nutzen eine Reihe an Fußball-Techniken. 4. Mai Samurai Shodown IV – Spieler stellen ihre Fähigkeiten als Samurai auf die Probe und setzen mächtige Attacken in eindrucksvollen Kämpfen ein, um Amakusa davon abzuhalten, die moderne Welt zu erobern.

– Spieler stellen ihre Fähigkeiten als Samurai auf die Probe und setzen mächtige Attacken in eindrucksvollen Kämpfen ein, um Amakusa davon abzuhalten, die moderne Welt zu erobern. 11. Mai Planescape: Torment: Enhanced Edition – In diesem storyreichen, taktischen RPG aus dem Dungeons & Dragons-Multiversum erkunden Spieler die Ebenen, müssen anspruchsvolle Kämpfe überleben und mysteriöse Rätsel lösen.

– In diesem storyreichen, taktischen RPG aus dem Dungeons & Dragons-Multiversum erkunden Spieler die Ebenen, müssen anspruchsvolle Kämpfe überleben und mysteriöse Rätsel lösen. 11. Mai Lake – In der Rolle von Meredith Weiss nehmen Spieler eine Auszeit vom Stadtleben und müssen entscheiden, wie sie das malerische Providence Oak, mit seinem ikonischen See und der umliegenden Landschaft erleben möchten.

– In der Rolle von Meredith Weiss nehmen Spieler eine Auszeit vom Stadtleben und müssen entscheiden, wie sie das malerische Providence Oak, mit seinem ikonischen See und der umliegenden Landschaft erleben möchten. 11. Mai Robo Army – In diesem Beat ‘em Up von SNK sorgen Spieler für zerstörerische Kollisionen und zerquetschen ihre Feinde, um die Roboter-Armee Hell Jeed zu zerstören und den Frieden wiederherzustellen.

– In diesem Beat ‘em Up von SNK sorgen Spieler für zerstörerische Kollisionen und zerquetschen ihre Feinde, um die Roboter-Armee Hell Jeed zu zerstören und den Frieden wiederherzustellen. 11. Mai Last Resort – Um das erste Hotel der Menschheit auf dem Mars zu retten, müssen in diesem kleinen Koop-Shooter Horden von Aliens in die Knie gezwungen werden.

– Um das erste Hotel der Menschheit auf dem Mars zu retten, müssen in diesem kleinen Koop-Shooter Horden von Aliens in die Knie gezwungen werden. 18. Mai Kardboard Kings – Als Besitzer des besten Sammelkarten-Ladens der Stadt gilt es, den Ruf bei den Kunden zu verbessern, die langfristigen Ziele zu erreichen, neue Deko freizuschalten und vieles mehr.

– Als Besitzer des besten Sammelkarten-Ladens der Stadt gilt es, den Ruf bei den Kunden zu verbessern, die langfristigen Ziele zu erreichen, neue Deko freizuschalten und vieles mehr. 18. Mai The Almost Gone – In diesem Rätselspiel über Tod, Verlust und mentale Gesundheit schalten Spieler detaillierte Dioramen frei, um die unzähligen Verbindungen des menschlichen Lebens zu entdecken.

– In diesem Rätselspiel über Tod, Verlust und mentale Gesundheit schalten Spieler detaillierte Dioramen frei, um die unzähligen Verbindungen des menschlichen Lebens zu entdecken. 18. Mai 3 Count Bout – Um der stärkste Wrestler der Welt zu werden und den Thron des Champions zu besteigen, müssen Moves gelernt und harte Kämpfe gewonnen werden.

– Um der stärkste Wrestler der Welt zu werden und den Thron des Champions zu besteigen, müssen Moves gelernt und harte Kämpfe gewonnen werden. 18. Mai Alpha Mission 2 – In diesem vertikalen Arcade-Scroller von SNK müssen Spieler das Universum von der Seven Star Allyance zurückerobern, in dem sie elf verschiedene Arten von gepanzerten Raumschiffen nutzen.

– In diesem vertikalen Arcade-Scroller von SNK müssen Spieler das Universum von der Seven Star Allyance zurückerobern, in dem sie elf verschiedene Arten von gepanzerten Raumschiffen nutzen. 25. Mai Lila’s Sky Ark [Legacy Games Code] – In diesem poetischen Action-Adventure voller Geheimnisse, Rätsel und Musik beschützen Spieler eine psychedelische Welt vor bizarren Bestien und mächtigen Bossen.

– In diesem poetischen Action-Adventure voller Geheimnisse, Rätsel und Musik beschützen Spieler eine psychedelische Welt vor bizarren Bestien und mächtigen Bossen. 25. Mai Agatha Knife – Agatha begibt sich auf ein verspieltes, skurriles Abenteuer, bei dem sie ihre Vorliebe für Fleisch und ihre Freundschaften mit Tieren versucht, miteinander in Einklang zu bringen.

– Agatha begibt sich auf ein verspieltes, skurriles Abenteuer, bei dem sie ihre Vorliebe für Fleisch und ihre Freundschaften mit Tieren versucht, miteinander in Einklang zu bringen. 25. Mai King of the Monsters 2 – Um der unangefochtene König der Monster zu werden, treten Spieler in erderschütternden Kämpfen gegen eine Vielzahl an gigantischen Kreaturen an.

– Um der unangefochtene König der Monster zu werden, treten Spieler in erderschütternden Kämpfen gegen eine Vielzahl an gigantischen Kreaturen an. 25. Mai Kizuna Encounter – In diesem Fighting Game treten Spieler in 1-Runden-Tag-Team-Matches mit Sudden Death mit Waffen und Fäusten gegeneinander an.

Amazon Prime-Mitglieder können sich auf noch mehr Content über den Mai hinweg freuen, einschließlich neuen Ingame-Loot und Content-Drops für FIFA 23, Lost Ark, New World, Farm Heroes Saga und viele mehr. Eine Gesamtübersicht über alle Spiele und Belohnungen gibt es hier.