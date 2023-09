Prince of Persia: The Lost Crown: Sprungeinlagen und Kämpfe präsentiert

Ein neuer Trailer zu Prince of Persia: The Lost Crown veranschaulicht die artistischen Fortbewegungs- und Kampfkünste des Prinzen.

Anfang 2024 erscheint mit Prince of Persia: The Lost Crown nach jahrelangem Warten ein neuer Ableger der beliebten Action-Adventure-Plattformer-Reihe. Auf der Nintendo Direct wurde jetzt ein neuer Trailer mit Gameplay-Szenen präsentiert.

Neben den artistischen Fortbewegungs- und Kampfkünsten des Prinzen sind auch die Fähigkeiten-Auswahl in Form von Amuletten und kurze Szenen aus einigen Bosskämpfen zu sehen.

Prince of Persia: The Lost Crown erscheint am 18. Januar 2024 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC.

Wir hatten das Glück und durften Prince of Persia: The Lost Crown bereits anspielen. Mehr zum Spiel gibt es in unserer Vorschau: