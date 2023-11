Project 007: Studio würde gerne mehrere James Bond-Spiele machen

Wenn es nach IOI Interactive, den Schöpfern von Hitman ginge, dann würde man gerne mehrere James Bond-Spiele entwickeln und nicht nur Project 007.

„Ich würde mir wünschen, dass die Spieler auf mehrere Bond-Spiele von IO zurückblicken und sagen: ‚Wow, das war eine ganz schöne Reise!'“, sagte Hakan Abrak, CEO von IO Interactive in einem Interview mit EDGE Magazin.

Hakan Abrak stellte im Interview auch klar, dass es sich bei der Arbeit an der 007-IP nicht um eine Art „IP-Cash-Grabbing“ handle, da dem Team mehrere Angebote von anderen IP-Inhabern unterbreitet wurden, die sie jedoch für Project 007 ablehnten. Das könnte an Abraks Vision für das Spiel liegen, in der er 007 in einer ähnlichen Richtung wie die letzten Hitman-Spiele sieht.

Abrak wurde auch gefragt, ob er für 007 eine ähnliche Vision habe, wie seinerzeit für die Hitman-Reihe und er antwortete:

„Ja, absolut“, sagt Abrak. „Ich meine, das ist der Traum. Das ist der Ehrgeiz. Und das ist auch die Art und Weise, wie wir immer darüber gesprochen haben.“