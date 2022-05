Project xCloud: Xbox-Cloud-Streaming-Stick in der Mache

Die Gerüchte um ein Xbox-Cloud-Streaming-Gerät von Microsoft reißen einfach nicht ab. So berichtet Windows Central über einen neuen Stick, der unter dem Projektnamen „Keystone“ entwickelt wird. Der „Keystone“ soll der Schlüssel zur Cloud sein und könnte am Ende sogar einen kreisförmigen Puck darstellen.

Ähnlich wie bei Chromecast und Google Stadia schließt ihr den Cloud-Stick an euer Gerät an und könnt dann Xbox Game Pass-Spiele über die Cloud spielen.

Das Xbox-Cloud-Streaming-Gerät hat weder einen Namen, noch ist der finale Aufbau bekannt. Es kann also ein Stick, ein Puck oder etwas ganz anderes werden. Microsoft erforscht derzeit weitere Ausführungen des Produkts, bevor es auf den Markt kommt, heißt es.

In einer Erklärung, die Windows Central zur Verfügung gestellt wurde, beschrieb ein Microsoft-Sprecher sein Engagement, die Grenzen für Xbox-Inhalte durch kostengünstige Hardware zu senken, während er gleichzeitig einräumte, dass die bestehende Version von Keystone noch ein wenig Zeit braucht, bevor sie auf den Markt kommen wird.

„Unser Ziel ist es, den Menschen die Möglichkeit zu geben, die Spiele zu spielen, die sie wollen, auf den Geräten, die sie wollen, wo immer sie wollen. Wie bereits letztes Jahr angekündigt, arbeiten wir an einem Game-Streaming-Gerät mit dem Codenamen Keystone, das an jeden Fernseher oder Monitor angeschlossen werden kann, ohne dass eine Konsole erforderlich ist“, so ein Microsoft-Sprecher.