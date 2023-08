Quadroids: Mit Köpfchen den Kosmos kontrollieren

Image: Just For Games

Die Publisher Just for Games und Fabloo Games haben auf der gamescom 2023 ihren 2D-Puzzle-Platformer, Quadroids, vom Entwicklungsstudio Blue Loop Studio enthüllt. Das Spiel ist die ultimative Herausforderung für Reflexe und Orientierung der Spieler.

Seht euch hier den Ankündigungstrailer an:

In Quadroids helfen Spieler dem bösen Roboter Roboctopus dabei, der ultimative Herrscher des Kosmos zu werden. Seine Armee an Quadroid-Bots muss in mehr als 100 Leveln ihren Weg an Lasern, Säurepools und weiteren ausgesprochen tödlichen Fallen vorbei finden. Findet die versteckten Wege in den vier Bildschirmen und opfert eure Quadroid-Bots taktisch klug, um das Ziel zu erreichen.

Features

Vier Bildschirme – Kontrolliert die Bewegungen der Bots auf allen vier Screens gleichzeitig.

Unzählige Hindernisse – Springt über Säurepools, entgeht tödlichen Stacheln und kontrolliert die Umgebung mit den Bots.

Viele Droiden – Selbst wenn ein Charakter eines unglaublich schrecklichen Todes stirbt, muss dieses Opfer nicht umsonst sein! Opfert Bots, um weiterzukommen, denn jede Leiche kann auch eine Plattform sein…

Ein Ziel – Besiegt die KI! Und erkundet auf dem Weg zum Sieg über 100 liebenswerte Pixel-Art Level (voller brutaler Todesfallen für die Extraportion Spaß).

“Wir freuen uns, unser Können und unsere Erfahrung mit Retro-Plattformern in Quadroids einfließen lassen zu können.”, sagte Guillaume Crouzille, der Schöpfer von Quadroids. ”Wir erschaffen eine einzigartige strategische Puzzle-Platforming-Herausforderung, die wirklich die Grenzen des bisher Dagewesenen sprengt. Mit so vielen kontrollierbaren Charakteren und Bildschirmen in den Händen der Spieler und innovativen Arten die Umgebung zu erkunden, ist dies ein Spiel, das Fans des Genres nicht verpassen sollten. Abgerundet durch süße, aber blutige Pixel-Art.”

Quadroids erscheint bald für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.