Rainbow Six: Quarantine: Spielszenen von der Parasite-Alpha ausgebrochen

Aus der Parasite-Alpha von Rainbow Six Quarantine sind neue Spielszenen ausgebrochen. Das Video und Details gibt es hier!

Rainbow Six Quarantine, dessen neuer Name schon bald verkündet werden soll und bisher unter dem Projektnamen „Parasite“ von Ubisoft geführt wird, befindet sich aktuell in einer Alpha-Testphase.

Aus dieser Testphase wurden nun Spielszenen veröffentlicht. Das Video gibt es hier auf Facebook zu sehen.

Des Weiteren gibt es Details zum Spiel zu lesen: