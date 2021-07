Rainbow Six Siege: Fortsetzung ist nicht notwendig, meint Director

Autor:, in / Rainbow Six Siege

Wird es eine Fortsetzung zu Rainbow Six Siege geben? Diese und weitere Fragen stellen sich Rainbow Six-Fans auf der ganzen Welt.

Als Antwort auf eine Frage in einem Reddit-AMA sagte der Creative Director von Rainbow Six Siege, Leroy Athanassof, dass eine Fortsetzung des Shooters nichts ist, was das Entwicklerteam derzeit umsetzen möchte.

„Siege ist ein in sich entwickelndes Spiel“, schrieb Athanassof. „Das Siege der Zukunft wird sich dramatisch von dem heutigen Siege unterscheiden, bis zu dem Punkt, an dem wir es Siege 2 nennen könnten. Als Team sind wir jedoch der festen Überzeugung, dass wir diese Änderungen schrittweise und innerhalb des aktuellen Siege-Rahmens herbeiführen können.“ „Siege 2 würde ein neues Spiel, eine neue Umgebung, wahrscheinlich ein neues Inventar und vielleicht ein neues Entwicklerteam bedeuten. Wir sind nicht der Meinung, dass dies für die Community notwendig ist. Wir sorgen uns um ihre Investitionen in das Spiel, wir wollen nicht zu einem neuen Spiel übergehen. Stattdessen wollen wir ihre Investition schützen und ihren Wert erhöhen, indem wir Ihr jetziges ‚Zuhause‘ (das SIEGE ist) noch besser machen. Es ist wie eine Renovierung ihres alten Hauses, um es auf den neuesten Stand zu bringen, es glänzend und ansprechend zu machen.“

Die Entwickler von Rainbow Six Siege möchten also lieber am aktuellen Rainbow Six Siege arbeiten und es mit Updates erweitern und verbessern.