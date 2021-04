Rainbow Six Siege: Invitational 2021 findet im Mai in Paris statt

Autor:, in / Rainbow Six Siege

Ubisoft gibt bekannt, dass das Tom Clancy’s Rainbow Six Invitational 2021 vom 11. bis zum 23. Mai in Paris, Frankreich, mit allen vier Rainbow Six E-Sport Regionen und insgesamt 19 Teams stattfinden wird. Nach der Genehmigung durch die französische Regierung und die lokalen Behörden werden brasilianische Teams unter Einhaltung zusätzlicher Sicherheitsmaßnahmen zur Teilnahme am Wettbewerb in Frankreich zugelassen. Um die Sicherheit aller zu gewährleisten, wird die Veranstaltung ohne Live-Publikum stattfinden und alle Teilnehmer werden strenge Hygienemaßnahmen befolge.

Ubisoft ist betrübt darüber, dass Wildcard Gaming trotz der gemeinsamen Bemühungen mit der Organisation nicht am Six Invitational teilnehmen wird. Das größte Event des Rainbow Six Siege-Wettkampfjahres rückt schnell näher und das Unternehmen freut sich darauf, den Siege-Communitys auf der ganzen Welt das so lang erwartete Aufeinandertreffen aller Regionen zu bieten, welches die Weltmeister der Saison 2020 bestimmen wird.

Der Wettbewerb wird 19 Teams aus allen Rainbow Six E-Sport Regionen in einer LAN-Umgebung nach strengen Hygienemaßnahmen versammeln, ohne Publikum vor Ort.

Bis 16. Mai: Gruppenphase.

Bis 23. Mai: Playoffs, übertragen aus dem Palais Brongniart, einem historischen Veranstaltungsort im Herzen von Paris, Frankreich.

Das Wohlergehen der Profispieler, Mitarbeiter und Partner hat oberste Priorität, daher arbeitet Ubisoft weiterhin mit dem Partnerveranstalter Live Nation, der Gesundheits- und Sicherheitsagentur ACEPS, der medizinischen Agentur ISMA und der französischen Regierung zusammen, um während des gesamten Events eine kontrollierte, sichere und wettbewerbsfähige Offline-Umgebung zu schaffen, die den Richtlinien der Gesundheitsorganisationen und lokalen Behörden entspricht. Jegliche Änderungen der laufenden Situation werden überwacht, um sicherzustellen, dass geeignete Maßnahmen ergriffen werden.

Alle verfügbaren Informationen über das im Mai stattfindende Six Invitational 2021, wie z. B. (aber nicht beschränkt auf) Details zum Wettbewerbsformat, Preispool, Termine, teilnehmende Teams, Gruppenphase, Zeitpläne und Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen, sind im Event Guide des Wettbewerbs verfügbar: https://rainbow6.com/SI2021GuideUpdate.