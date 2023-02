Rainbow Six Siege: Invitational 2023 startet am 7. Februar

Autor:, in / Rainbow Six Siege

Der Startschuss für das Tom Clancy’s Rainbow Six Invitational 2023 fällt am 7. Februar.

Ubisoft gab bekannt, dass das Tom Clancy’s Rainbow Six Invitational 2023 vom 7. bis zum 19. Februar in Montreal, Kanada stattfinden wird.

Als Krönung des kompetitiven Jahres in Tom Clancy’s Rainbow Six Siege werden bei diesem Event die 20 besten Teams des vergangenen Jahres um den Weltmeistertitel und einen Preispool von 3.000.000 US-Dollar kämpfen.

Das Six Invitational ist mehr als nur ein Wettbewerb. Es ist eine Feier für Tom Clancy’s Rainbow Six Siege und Anlass, Neuigkeiten über die Zukunft des Spiels und der E-Sport-Szene zu enthüllen.

​Zum ersten Mal seit dem Six Invitational 2020 wird die Veranstaltung an den letzten drei Eventtagen, vom 17. bis zum 19. Februar, am Place Bell in Laval, Kanada, für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Auf der Veranstaltung werden verschiedene Aktivitäten für Fans geboten, darunter Anspielstationen für die neue Season des Spiels, Meet & Greets mit Mitgliedern des Rainbow Six Siege-Entwicklerteams, Treffen mit Profispielern, ein Merch-Shop und vieles mehr.

​Das Event ist in drei verschiedene Phasen aufgeteilt:

Gruppenphase: 7. bis 11. Februar – Hinter verschlossenen Türen. ​

Playoffs Part 1: 13. bis 15. Februar – Hinter verschlossenen Türen.

Playoffs Part 2 & Großes Finale: 17. bis 19. Februar – Für die Öffentlichkeit zugänglich.

Am Ende einer langen Season haben sich 16 Teams für das Turnier qualifiziert, indem sie in ihren jeweiligen regionalen Ligen und bei den Six Majors Punkte gesammelt haben. Die letzten 4 Teams haben sich ihren Platz durch die regionalen Letzte Chance-Qualifikationen verdient. Hier sind die 20 Teams, die beim Six Invitational 2023 antreten werden:

Von der Asien-Pazifik Liga:

Elevate

Cyclops athlete gaming

Dire Wolves (Qualifikant)

Von der Europäischen Liga:

Team BDS

Wolves Esports

KOI

G2 Esports

Heroic

MNM Gaming

Team Secret (Qualifikant)

Von der Nordamerikanischen Liga:

DarkZero Esports

Astralis

M80

Oxygen Esports

Soniqs

Spacestation Gaming (Qualifikant)

Von der Lateinamerikanischen Liga:

w7m esports

Team Liquid

FaZe Clan

LOS ONE (Qualifikant)