Rainbow Six Siege: Wolfguard Squad und Six Charlotte Major angekündigt

Tom Clancy’s Rainbow Six Charlotte Major startet am 16. Mai. Dazu wurde ein neuer Teaser-Trailer zum Wolfguard Squad veröffentlicht.

Ubisoft gibt bekannt, dass das Six Charlotte Major, eines der größten internationalen E-Sport-Events in Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, am 16. Mai beginnt und bis zum 22. Mai laufen wird.

Des Weiteren wurde ein Wolfguard Squad Teaser zum Spiel veröffentlicht:

Rainbow Six Siege Fans können sich freuen, denn das Six Charlotte Major öffnet seine Tore vom 20. bis zum 22. Mai für die Öffentlichkeit, wobei strenge Hygienerichtlinien eingehalten werden. Die Veranstaltung bietet mehrere Aktivitäten vor Ort, wie beispielsweise ein Treffen mit Profiteams und Messestände, an denen die neuen Inhalte von Rainbow Six Siege vorgestellt werden. Zudem wird es ein Enthüllungspanel geben, bei dem die Details zur zweiten Saison von Jahr Sieben des Spiels enthüllt werden.

Gruppenphase: 16. bis 18. Mai – Hinter verschlossenen Türen

Playoffs: 20. bis 21. Mai – Für die Öffentlichkeit zugänglich

Große Finale: 22. Mai – Für die Öffentlichkeit zugänglich

Hier sind die Teams, die an dem Six Charlotte Major teilnehmen werden:

Von der Asien-Pazifik Liga:

Elevate

Cyclops athlete gaming

Dire Wolves

The Chiefs

Von der Europäischen Liga:

Heroic

Team BDS

Looking For Org

G2 Esports

Von der Nordamerikanischen Liga:

Astralis

Oxygen Esports

DarkZero Esports

XSET

Von der Lateinamerikanischen Liga:

Team Liquid

w7m esports

FURIA Esports

Team oNe Esports

