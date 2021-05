Red Dead Redemption 2: Neue Pferderennen in Red Dead Online

Ab sofort könnt ihr in acht neuen Pferderennen in Red Dead Online gegeneinander antreten – wählt einfach die präsentierte Serie der Woche aus, spornt euch gegenseitig zu Höchstleistungen an und stimmt euch so ganz nebenbei auf das kommende Sommer-Update ein.

Außerdem gelten die Boni und Preise für Rennen zur Feier der neuen Strecken im Grenzland auch in dieser Woche noch.

Die Highlights der Woche:

Acht neue Pferderennen in der präsentierten Serie der Woche, darunter rundenbasierte Rennen, offene Varianten klassischer Rennen sowie Zielrennen

Weiterhin dreifache RDO$ & XP in allen Rennen inkl. der neuen Strecken

Fortlaufende Preise für Rennen: ein Angebot für 50 % Rabatt auf den verbesserten Bogen und 20 Pfeile für den Abschluss eines der neuen Rennen sowie ein Angebot für 40 % auf einen beliebigen Sattel, wenn ihr in einem beliebigen Rennen unter die ersten 3 kommt

Fortlaufende Rabatte: 50 % auf das Evans-Repetiergewehr, 40 % auf Satteltaschen, Steigbügel, alle Outfits und den Bogen sowie 30 % auf alle Pferderassen

: 50 % auf das Evans-Repetiergewehr, 40 % auf Satteltaschen, Steigbügel, alle Outfits und den Bogen sowie 30 % auf alle Pferderassen Zeitlich limitierte Bekleidung – nur noch diese Woche erhältlich: der Ofenrohrzylinder mit Fächer, der Eberhart-Mantel, die Macbay-Jacke, das Chambliss-Korsett & das Donau-Outfit

Laufende Prime-Gaming-Vorteile: Gutscheine für eine kostenlose Kopfgeldjägerlizenz und einen getrimmten Amethyst-Anstrich für den Kopfgeldjägerwagen für alle, die ihre Social-Club-Konten verknüpfen. Und alle, die ihr Konto vor dem 7. Juni mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten ein Angebot über 50 % Rabatt auf die verbesserte Kamera und ausgewählte Outfits bis Rang 15 sowie Gutscheine für fünf kostenlose Tarntonika und fünf kostenlose Pheromone legendärer Tiere

Stellt euch im Hinblick auf das kommende Sommer-Update die Frage, ob ihr über die richtige Kombination aus Fähigkeiten, Gewandtheit und rücksichtsloser Hingabe verfügt, um bei einem waghalsigen und brachialen Rennen Leib und Leben zu riskieren. Dank der neuen Rennen in dieser Woche haben alle Spieler von Red Dead Online ausreichend Gelegenheiten, ihre Pferde im Wettkampf mit würdigen Mitstreitern zu Höchstleistungen anzuspornen.

Steigt in die präsentierte Serie der Woche ein, um acht neue Rennen – inklusive rundenbasierte Rennen, offene Varianten klassischer Rennen sowie Zielrennen – zu spielen. Als zusätzlichen Bonus schütten alle Rennen in dieser Woche weiterhin dreifache RDO$ und XP aus. Die besten drei erhalten außerdem ein Angebot über 40 % auf einen Sattel. Zudem gibt es für den Abschluss eines neuen Rennens ein Angebot über 50 % auf den verbesserten Bogen und 20 Pfeile.

RABATTE UND ZEITLICH LIMITIERTE KLEIDUNG WEITERHIN IM ANGEBOT:

Dies ist die letzte Woche, in der ihr euch den Ofenrohrzylinder mit Fächer, den Eberhart-Mantel, die Macbay-Jacke, das Chambliss-Korsett & das Donau-Outfit holen könnt, bevor sie aus den Regalen und dem Katalog von Wheeler, Rawson & Co. verschwinden.

Rennpferde sind die ganze Woche lang weiterhin 30 % günstiger erhältlich. Auf Satteltaschen, Steigbügel, Outfits und den Bogen gibt es diese Woche ebenfalls 40 % Rabatt – außerdem spart ihr beim Kauf des Evans-Repetiergewehrs 50 %.

VORTEILE MIT PRIME GAMING

Wer Red Dead Online spielt und sein Konto im Rockstar Games Social Club mit Prime Gaming verknüpft, erhält Gutscheine für:

eine kostenlose Kopfgeldjägerlizenz

einen getrimmten Amethyst-Anstrich für den Kopfgeldjägerwagen

Alle, die ihr Konto vor dem 7. Juni mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten ein Angebot über 50 % Rabatt auf die verbesserte Kamera und ausgewählte Outfits bis Rang 15 sowie Gutscheine für fünf kostenlose Tarntonika und fünf kostenlose Pheromone legendärer Tiere.