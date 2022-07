RoboCop: Rogue City: Knallharte Action im brandneuen Gameplay-Trailer

Die Veröffentlichung von RoboCop: Rogue City ist für Juni 2023 geplant. Bis dahin kann noch viel passieren, doch NACON präsentiert euch jetzt schon erste Gameplay-Ausschnitte in einem neuen Trailer:

Willkommen in Detroit: Die Kriminalität wuchert, die Stadt steht am Rande des Ruins, die Menschen kämpfen um ihren Lebensunterhalt, während andere ein extravagantes Leben im Luxus führen. Um die Ordnung wiederherzustellen, wird die Kontrolle über die Polizei von Detroit an den Konzern Omni Consumer Products übergeben. Der Spieler ist diese Lösung, RoboCop, ein Cyborg, der die Stadt beschützen soll.

Die Entwickler verkünden: Die triumphale Rückkehr von RoboCop würde sich nicht richtig anfühlen ohne den Mann, der der Rolle so viel Leben eingehaucht hat, und wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass Peter Weller als Synchronsprecher im Spiel mitwirken wird. Genießen Sie diesen ersten Blick auf das Gameplay und für das Protokoll: ‚tot oder lebendig, du kommst mit mir!'“

RoboCop: Rogue City wird im Juni 2023 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen.