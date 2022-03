Robotry!: Chaotischer Physik-Plattformer enthüllt

Chaotischer Physik-Plattformer Robotry! über Babyroboter enthüllt. Ein Puzzle-Plattformer in all seiner klotzigen, farbenfrohen Pracht!

Das Indie-Entwicklerstudio Lockpickle hat beim MIX-Event einen neuen Trailer für sein kommendes Spiel Robotry! veröffentlicht, der den Puzzle-Plattformer in all seiner klotzigen, farbenfrohen Pracht zeigt. Zudem hat das Studio das Veröffentlichungsfenster bekannt gegeben: Das Spiel soll im Herbst 2022 auf dem PC über Steam, auf der Xbox One, Xbox Series X/S und auf Nintendo Switch erscheinen.

Robotry! ist ein chaotischer, physikbasierter Plattformer. Im Einzel- oder Koop-Modus müssen die Spieler den unbeholfenen Körper eines verwirrten Babyroboters zum Laufen, Springen, Treten, Greifen und Werfen bringen, wobei sie jedes Bein mit einem Analogstick steuern. Hilf den freundlichen orangefarbenen Astronauten, coole wissenschaftliche Experimente auf verschiedenen Planeten durchzuführen, während du dich durch den Kosmos schleuderst!

Der Körper des Roboters balanciert sich automatisch aus. Du kannst gehen, indem du abwechselnd Schritte machst, oder springen, indem du dich vom Boden abstößt. Das Greifen, Werfen, Treten, Klettern und Kurbeln basiert ebenfalls auf einer direkten physikbasierten Steuerung.

Features:

Die Hauptstory ist im Einzelspieler- und Koop-Modus verfügbar. Du kannst dem Spiel jederzeit beitreten oder es verlassen!

Freu dich auf einen lokalen und Online-Multiplayermodus, u. a. mit Volleyball für bis zu 8 Spieler!

Wirf mit den Heebos um dich, das macht ihnen nichts aus!

Passe deine Roboter an!

Sammle die Geheimnisse und erkunde dein sandkastenartiges Raumschiff!

In Robotry! müssen die Spieler laufen, springen, treten, greifen und werfen, indem sie die einzelnen Beine eines verwirrten Babyroboters gezielt steuern. Entwickelt euch im Story-Modus von einem unbeholfenen Kleinkind zu einem Purzelbaum schlagenden Akrobaten oder nehmt es im Multiplayer-Modus mit euren Freunden auf.