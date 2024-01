Rock Band 4: Letzter DLC erscheint nächste Woche

Seit acht Jahren liefert Harmonix wöchentliche DLC-Updates für Rock Band 4. Doch diese Ära geht nun zu Ende.

In der nächsten Woche, genauer gesagt am 25. Januar wird der letzte der wöchentlichen DLCs veröffentlicht.

Knapp 3000 Songs hat man für das Musikspiel über Updates geliefert, wie Senior Product Manager Daniel Sussman vom Mutterkonzern Epic Games sagt.

Zwar mag der Nachschub eingestellt worden sein, laut Sussman wird man Rock Band 4 nach wie vor aber spielen können, solange man will.

Sussman sagte: „Viele von euch, die das hier lesen, besitzen einen großen Teil dieser Inhalte, und wir sind weiterhin bestrebt, diese Investition zu schützen – um es ganz klar zu sagen: Ihr könnt die Songs, die ihr in Rock Band 4 besitzt, so lange spielen, wie ihr wollt.“

Die Live-Dienste werden wie gewohnt weiterlaufen, das schließt auch Rivals-Saisons, das Online-Spiel und alles andere mit ein, wie es heißt.

Epic Games übernahm Harmonix im Jahr 2021. Im Dezember 2023 wurde Fortnite um den Musikmodus Fortnite Festival erweitert, auf den Sussman ebenfalls als Anlaufstelle hinweist, wenn man auf der Suche nach Rhythmusspielen ist.

„Wenn du ein Fan der Rhythmusspiel-Kategorie bist, ist Fortnite Festival der Ort, an dem du sein solltest; und mit der kommenden Unterstützung für RB4-Instrumente ist es noch nicht an der Zeit, deine Gitarren an den Nagel zu hängen.“

„Wir haben lange und intensiv darüber nachgedacht, wie wir den letzten RB-DLC dieser Ära gestalten können. In den letzten zwei Wochen werden wir einige Tränendrücker präsentieren, die unsere Gefühle zu diesem Moment zusammenfassen. Wir danken euch für euer Engagement und eure Leidenschaft für dieses wunderbare Spiel.“