Rogue Lords: Rundenbasiertes Roguelike-Spiel für Xbox erhältlich

NACON, Cyanide und Leikir Studio geben bekannt, dass das rundenbasierte Roguelike-Spiel Rogue Lords ab sofort auch für Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch erhältlich ist.

Rogue Lords, das seit dem 30. September 2021 für den PC erhältlich ist und bereits ein breites Publikum erreicht, hat auch die Jury der NYX Game Awards überzeugt.

Der amerikanische Preis, der die Kreativität von Videospielen würdigt, verlieh Rogue Lords zwei Preise. Unter mehr als 500 Nominierten belegte es in den Kategorien „PC-Spiel – Beste Art Direction“ und „Bestes Charakterdesign“ den ersten Platz.

Jetzt können in der Rolle des Teufels das Neuengland des 18. Jahrhunderts und die Hexenprozesse von Salem auch auf Konsolen erkundet werden. Wieder in die Welt der Menschen zurückgekehrt, muss nach einer schweren Niederlage von vor zehn Jahren endlich Rache an den Dämonenjägern genommen werden.

Mit einem Team von drei Jüngern, die aus neun berühmten bösen Genies ausgewählt werden können, müssen die spezifischen Fähigkeiten geschickt eingesetzt und zu verheerenden Angriffen kombiniert werden, um die Mitglieder der Sanctua Lumen zu besiegen, einer neuen Sekte, die es auf die eigenen Anhänger abgesehen hat.

Die Spielmechanik von Rogue Lords umfasst eine Mischung aus rundenbasierten Kämpfen, interaktiven Ereignissen und die Macht des Teufels, nach den eigenen Regeln zu spielen: Die Gesundheitsanzeigen der Jünger und Gegner können verändert, sowie Boni und Strafen ausgetauscht werden, um sich einen taktischen Vorteil im Kampf zu verschaffen.

Portale können auf der Karte geöffnet werden, um unzugängliche Orte zu erreichen oder um bei interaktiven Ereignissen die Chancen zu den eigenen Gunsten zu beeinflussen. Um die Mächte des Guten zu besiegen, müssen diese Techniken beherrscht werden.

Rogue Lords ist ab sofort für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich.