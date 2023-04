Wer wollte nicht schon immer mal auf der Erde mal herumhüpfen oder rollen? In RunBean Galactic ist genau das möglich, doch jeder Fehler wird bestraft. Seid ihr zum falschen Zeitpunkt gesprungen und eine fiese Spitze hat euch erwischt, heißt es GAME OVER! Natürlich gilt das auch, wenn ihr nicht rechtzeitig unten gewesen seid, um durch etwas durchzurollen.

Das Game Over Bild sieht man in RunBean Galactic ziemlich oft. Je weiter euer Zähler nach oben geht, umso schneller wird auch das Spiel und natürlich auch fieser. Ihr braucht einen Schlüssel um weiterzukommen, ein Schild was euch in die andere Richtung bewegen lässt und euch dadurch vollkommen aus dem Konzept bringt, tut sein übliches. Doch damit nicht genug, auch immer mehr Spitzen und Kanten werden freigelegt und jeder Sprung und jede Rolle muss genau geplant sein.

Hört sich eigentlich gar nicht so schwer an auf dem Papier, in der Praxis ist es aber verdammt kompliziert. Wollt ihr wissen, wie weit ihr kommen könnt? RunBean Galactic gibt es im Microsoft Store für 4,99 €.

