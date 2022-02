Sea of Thieves: Alter Seebär trällert Liedchen zum Valentinstag

Autor:, in / Sea of Thieves

Mit viel Liebe und Gefühl trällert ein alter Seebär in Sea of Thieves seiner Crew ein Liedchen zum Valentinstag.

Am Montag ist bekanntlich Valentinstag. Wer diesen Tag einfach mal wieder nur vergessen oder bewusst verdrängt hat, der kann immer noch Blümchen oder Pralinen an der Tanke holen. Als keine Panik.

Oder aber ihr zeigt einfach mal eure musikalische Ader und trällert eurer Liebsten etwas. So wie der alte Seebär in Sea of Thieves, der seiner Crew seine Zuneigung mit einer unverkennbaren Stimme unter Beweis stellt.

Das offizielle Musikvideo könnt ihr als Hilfestellung nutzen. Ein paar Tage Zeit habt ihr ja noch.