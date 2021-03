Sea of Thieves: BAFTA Auszeichnung als Best Evolving Game

Das Piratenspiel Sea of Thieves hat sich seit seiner Veröffentlichung im März 2018 stetig weiterentwickelt.

Immer wieder wurden von Entwickler RARE neue Inhalte und Funktionen hinzugefügt, die mit 20 Millionen Spieler honoriert wurden.

Eine weitere Ehrung wurde dem Spiel und seinen Entwicklern kürzlich mit einer Auszeichnung der British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) zuteil.

So erhielt Sea of Thieves in diesem Jahr die Auszeichnung als „Best Evolving Game 2021“, also das Beste, sich weiterentwickelte Videospiel.

In der Kategorie waren ebenfalls nominiert: Destiny 2: Jenseits des Lichts, Dreams, Fall Guys, Fortnite und No Man’s Sky.

Auch wir gratulieren, nehmen einen ordentlichen Schluck aus unserer Buddel voll Rum und freuen uns auf weitere Jahre als Pirat auf hoher See.

We're thrilled that Sea of Thieves has been named BAFTA's Evolving Game of 2021! Huge thanks to everyone in the studio, our partner teams and of course our players for all the love and dedication they've shown in keeping this wonderful shared world alive. Cheers! 🍻 pic.twitter.com/4zh8EZj5VZ

— Rare Ltd. (@RareLtd) March 26, 2021