Sea of Thieves: RARE feiert über 20 Millionen Spieler mit zahlreichen Geschenken

RARE hat heute offiziell bekannt gegeben, dass Sea of Thieves nach nur drei Jahren von über 20 Millionen Spielern gespielt wird. Da kommt die Geburtstagsparty mit zahlreichen Boni und Veranstaltungen genau richtig. Am 8. Januar 2020 hatte man erst die 10.000.000-Spielermarke geknackt!

Three years of adventure. 20 million players. So much grog. Thank you, pirates, here's to you 🍻 pic.twitter.com/8xfbxsk6DL — Sea of Thieves (@SeaOfThieves) March 18, 2021

Joe Neate verkündete: „Dieses Wochenende ist es drei Jahre her, dass Sea of Thieves seine Jungfernfahrt auf Xbox One und Windows 10 gemacht hat, und was für eine Reise das war! Seit dem Start im März 2018 haben mehr als 20 Millionen Piraten begonnen, ihre eigenen Geschichten von Hochseeabenteuern zu erzählen, und wir könnten nicht dankbarer sein. Wir von Rare möchten uns bei allen bedanken, die uns bisher auf der Reise von Sea of Thieves begleitet haben – 2021 wird unser bisher größtes Jahr werden, also bleibt dran und erfahrt mehr!“

Und nun zu den Festivitäten. Um sich bei allen für ihre Unterstützung anlässlich des dritten Jahrestages zu bedanken, hat RARE eine Truhe voller Goodies und Boni für euch:

Spieler, die sich zwischen dem 18. März (10:00 UTC) und dem 25. März (10:00 UTC) einloggen, erhalten das diesjährige Jubiläumsgeschenk: die Wohlhabenden Kapitänssegel. Wenn ihr ein Xbox Game Pass-Mitglied seid, könnt ihr außerdem das Emote „Jump for Joy“ erhalten, wenn ihr euch zwischen dem 18. und 21. März einloggt!

Als Teil der Xbox Game Pass Ultimate Perks können Mitglieder jetzt zwischen dem 18. März (16:00 UTC) und dem 18. Juni (23:59 UTC) das Sea of Thieves Ocean Crawler Bundle kostenlos anfordern.

Ihr habt das Spiel noch nicht? Sea of Thieves ist an seinem Jubiläumswochenende im Angebot – holt es euch zwischen dem 18. und 21. März mit 50 % Rabatt im Microsoft Store.

Vom 19. März (00:00 Uhr UTC) bis zum 22. März (23:59 Uhr UTC) findet ein spezielles Gold- und Ruhmeswochenende statt, an dem Sie nicht nur das doppelte Gold und den Ruf der Handelsgesellschaft verdienen können, sondern auch zusätzlichen saisonalen Ruhm!

Schnappt euch das letzte Set der Season One Twitch Drops, indem ihr zwischen dem 19. und 23. März bei einem Sea of Thieves-Partner vorbeischaut. Ihr könnt die verbleibende Ausrüstung des vergoldeten Phönix sowie das brandneue Hornpipe Dance Emote abholen, um einen fröhlichen Jig zu tanzen.

Wenn ihr in die Hintergrundgeschichten einiger der Hauptcharaktere von Sea of Thieves eintauchen wollt, ist die erste kostenlose Ausgabe der neuesten Sea of Thieves Origins Comic-Miniserie jetzt auf comiXology erhältlich – sie konzentriert sich auf die Heldentaten von Sir Arthur Pendragon, der sich als Champion der Seelen einen Namen macht.

Das neueste Update für die erste Staffel geht ebenfalls heute live und bereitet ein brandneues Vault Raiders-Event vor (ab 25. März). Außerdem gibt es neue Wunder im Piraten-Amporium, darunter ein kostenloses ROFL-Emote und den großen Jubiläums-Amporium-Ausverkauf an diesem Wochenende!

