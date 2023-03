Sea of Thieves: Erste Details und Video zu Season 9

Autor:, in / Sea of Thieves

Was die Weltmeere in Season 9 von Sea of Thieves für Piraten bereithalten, hat der Entwickler jetzt ausführlich verraten.

Der jüngste Live-Stream zu Sea of Thieves hat Piraten und Landratten nicht nur über die Feierlichkeiten zum fünften Jahrestag informiert. Es gab auch einen ersten Einblick in Season 9.

In einem ausführlichen Trailer präsentierte Rare die Inhalte des Updates und gab Spielern damit eine Vorschau, was in den nächsten Monaten auf den Meeren so passieren wird.

Während wir euch hier die wichtigsten Informationen zusammengefasst haben, findet ihr das Video mit der Enthüllung von Season 9 am Ende dieser Meldung.

Season 9 enthält:

hochwertige Beute „Truhe des Glücks“ mit Belobigungen und Kosmetika

100 weitere Stufen mit saisonalem Fortschritt, Ansehenssteigerungen und Belohnungen

Verbesserungen beim Harpunieren von Schätzen

Einführung eines Radialmenüs für Lebensmittel

Möwen, umkreisen Beute von gesunkenen Spielerschiffen

Schnitter laufen nicht mehr in den Teufelsschlund und spawnen nun an einem sichereren Ort in der Nähe

neue Reisen für Kapitäne und Piratenlegenden

besser ausbalancierte Weltereignisse basierend auf der Mannschaftsgröße

vieles mehr

Sea of Thieves Season 9 wird am 16. März in See stechen. Ein Deep Dive-Video wird weiteren Details der Entwickler wird bald folgen.