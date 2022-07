SEGA: Live-Action-Adaptionen zu ATLUS-Spielen in Planung

Anscheinend ist SEGA durch die erfolgreichen Sonic-Verfilmungen auf den Geschmack gekommen und plant nun seine Aktivitäten in Film und Fernsehen weiter auszubauen.

Wie das japanische Unternehmen gegenüber IGN angibt, ist die Erweiterung der Formen des Geschichtenerzählens ein neuer und wichtiger Teil der gesamten Geschäftsstrategie.

Aus diesem Grund sei man gewillt den reichhaltigen Spielekatalog von ATLUS (Shin Megami Tensei, Persona, Catherine) für potenzielle Live-Action-Film und TV-Adaptionen zu nutzen, so Head of Entertainment Productions for Film and TV Adds Toru Nakahara:

„Die Welten von ATLUS sind voller Dramatik, innovativem Stil und fesselnden Charakteren.“ „Geschichten wie die aus dem Persona-Franchise finden bei unseren Fans großen Anklang und wir sehen eine Gelegenheit, die Geschichte auf eine Art zu erweitern, wie sie noch niemand zuvor gesehen – oder gespielt – hat.“ „Sega und ATLUS arbeiten gemeinsam daran, diese Geschichten und Welten durch neue Medien und für ein neues Publikum zum Leben zu erwecken.“

Mit welchen Produktionsfirmen SEGA für die Umsetzung der ambitionierten Pläne zusammenarbeiten will, ließ Nakahara offen.