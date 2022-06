SEGA: Neues Ecco The Dolphin könnte heute Abend enthüllt werden

Der japanische Videospielentwickler SEGA könnte heute beim IGN Summer of Gaming ein neues Videospiel enthüllen.

Eine exklusive Weltpremiere findet dazu heute um 19:00 Uhr statt, wie IGN in einem Tweet verriet.

Im Tweet befindet sich auch ein kurzer Teaser in Form eines Audio-Schnipsels, der nur 8 Sekunden dauert.

Hört ihr auch Delphingeräusche im Teaser? Könnte SEGA Ecco The Dolphin wiederbeleben?

A world premiere exclusive is about to steal the show. Keep an eye on #IGNSummerOfGaming tomorrow at 10am PT/6pm BST for more!

Presented by @SEGA pic.twitter.com/2JdPj1vcQA

— IGN (@IGN) June 21, 2022