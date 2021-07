SEGA: Sneaker-Label Lavair präsentiert Mega Drive-Kollektion

Autor:, in / SEGA

Das innovative, unabhängige Sneaker-Label Lavair hat das offizielle Veröffentlichungsdatum für eine limitierte Auflage der Mega Drive-Kollektion in Zusammenarbeit mit dem legendären Spielehersteller SEGA bekannt gegeben.

Das Angebot wird ab dem 23. Juli 2021 exklusiv auf www.lavairbrand.com zu kaufen sein. Die vierteilige Kollaboration besteht aus zwei Modellen, dem retrofarbenen EXO SEGA MEGA DRIVE ANALOG und dem schlichteren EXO SEGA MEGA DRIVE MONO, die jeweils mit passenden Mützen geliefert werden.

Für die erste offizielle Schuhkooperation mit SEGA zum Mega Drive hat Lavair seinen EXO-Bestseller neu interpretiert und dabei luxuriöse Handwerkskunst mit stilvoller Nostalgie kombiniert. Die Schuhe kosten £200 (€233, $276), die Caps £50 (€58, $70).

Die Mega Drive-Konsole (in den USA unter dem Namen Genesis bekannt) debütierte ursprünglich 1988 in Japan und eroberte in den folgenden Jahren die Welt im Sturm.

Der EXO SEGA MEGA DRIVE besticht durch seine technische Ästhetik mit einer Strebe aus thermoplastischem Poplyurethan und einem wetterfesten Zehenschutz, der von einem Obermaterial aus hochfestem Nylon umhüllt ist. Der EXO sitzt auf einer Streetwear-inspirierten Außensohle, kombiniert mit Outdoor-Trekking-Details für optimalen Komfort unter der für die Marke charakteristischen, „lighter-than-air“-Sohle.

Der Sizerun für die Schuhe reicht von EU 40 bis EU 46 (UK6 – UK12 / US7 – US13).