Senua’s Saga: Hellblade 2: Aufwendige Verwandlung im Video festgehalten

Viel Liebe zum Detail beweist Ninja Theory bei der Produktion von Senua’s Saga: Hellblade 2. Insbesondere das Kostüm, aber auch Haare und Make-up von Protagonistin Senua, wurden aufwendig gestaltet.

In einem neuen Video wird Senau-Darstellerin Melina Jürgens in die titelgebende Figur verwandelt, ehe es digital im Spiel nachgebildet wird. Die Prozedur dieser Sitzung allein nahm, 7 Stunden Zeit in Anspruch.

In Senua's Saga: Hellblade II, we've crafted Senua's costume, hair and makeup by hand, before digitally recreating it in-game. This session in particular took close to 7 hours. pic.twitter.com/en4o2AqnyE

— Ninja Theory (@NinjaTheory) October 5, 2023