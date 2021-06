Sherlock Holmes: Chapter One: Cinematic Trailer zeigt unglaubliche Fähigkeiten

In einem neuen Cinematic Trailer zu Sherlock Holmes: Chapter One erhalten wir einen Einblick in Holmes‘ unglaubliche Fähigkeiten, Rätsel zu lösen, während er sich an ein Verbrechen macht, das ganz in seiner Nähe geschieht.

Sherlock Holmes: Chapter One erscheint voraussichtlich 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.