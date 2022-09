Sherlock Holmes: The Awakened: Neuer Release-Termin und Bilder veröffentlicht

Der ukrainische Entwickler Frogwares geht in die letzten Tage seiner erfolgreichen Kickstarter-Kampagne für Sherlock Holmes The Awakened.

So wurde das Projekt bereits zu 320 % finanziert. Es hat sein ursprüngliches Ziel innerhalb von nur 6 Stunden nach dem Start erreicht. Die Kampagne endet am Samstag, dem 3. September um 15:30 Uhr.

Sergey Oganesyan, Kommunikationsleiter bei Frogwares, sagte: „Die Unterstützung und die freundlichen Worte für das Team durch diese Kampagne waren überwältigend. Alle unsere Unterstützer haben uns etwas wirklich Positives gegeben, auf das wir uns konzentrieren können, und ein Sicherheitsnetz, das uns erlaubt, das Spiel in unserem eigenen Tempo zu entwickeln. Wir werden diesen Menschen für immer zu Dank verpflichtet sein, die uns zur Seite standen, als es sich anfühlte, als würde unser ganzes Leben zusammenbrechen.“

Die Entwickler haben auch neue Screenshots des Spiels veröffentlicht und gleichzeitig mit Februar 2023 ein genaueres Veröffentlichungsdatum genannt.

Denys Chebotarov, Produzent bei Frogwares: „Basierend auf dem Verlauf der Produktion und dem Erfolg der Crowdfunding-Kampagne sieht es so aus, als könnten wir das Spiel bereits im Februar 2022 veröffentlichen. Das ist zumindest das, was wir als Team jetzt anstreben. Aber wir möchten, dass die Leute verstehen, dass sich alles ändern kann, sei es im Land als Ganzes oder nur intern in unserem eigenen Team, um uns zu einer späteren Veröffentlichung zu zwingen. Die Sicherheit und die Arbeitsfähigkeit unseres Teams werden immer Vorrang vor allen anderen Entscheidungen über den Zeitpunkt der Veröffentlichung haben müssen.“