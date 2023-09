Showcase 2023: Aufzeichnung zu The MIX Next

Beim The MIX Next 2023 Showcase wurden zahlreiche Indie-Spiele vorgestellt.

Falls ihr die The MIX Next 2023-Veranstaltung verpasst habt, könnt ihr euch die Aufzeichnung zum Showcase weiter unten anschauen. Bei der Übertragung wurden zahlreiche Indie-Spiele vorgestellt, wie ihr hier sehen könnt:

Mit dabei waren Slave Zero X, Gangs of Sherwood, Quadroids, GI Joe: The Wrath of Cobra und viele weitere Spiele.