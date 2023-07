Showcase 2023: BlizzCon kehrt nach Anaheim zurück

Nach vier Jahren findet die BlizzCon 2023, Blizzard Entertainments zweitägige internationale Spielemesse, vom 3. bis 4. November wieder im kalifornischen Anaheim statt.

Tickets sind in einem ersten Kontingent ab dem 8. Juli erhältlich. BlizzCon verspricht dieses Jahr ein einzigartiges, immersives Erlebnis, das Gäste in die Universen von Warcraft, Diablo und Overwatch entführt – mit riesigen Installationen, Kunstwerken und Räumlichkeiten, in denen Teilnehmer neue Kontakte knüpfen und mehr über die Zukunft der Spiele erfahren können.

Wer online an der BlizzCon 2023 teilnehmen möchte, kann sämtliche Bühnenauftritte kostenlos im Livestream verfolgen.

Das erste Ticketkontingent für die BlizzCon ist ab dem 8. Juli um 19 Uhr MESZ über AXS erhältlich. Ein zweites Ticketkontingent ist ab Samstag, den 22. Juli, um 19 Uhr MESZ erhältlich.

„Wir freuen uns sehr, wieder alle in Anaheim zur BlizzCon 2023 willkommen zu heißen.“, so April McKee, Executive Producer der BlizzCon. „Dieses Jahr bieten wir ein noch besseres Community-Erlebnis, sowohl für die Teilnehmer:innen vor Ort als auch für unsere virtuellen Zuschauer:innen. Dazu gibt es wunderbare, immersive Aktivierungen überall im Anaheim Convention Center. Sämtliche Bühnenauftritte im Rahmen der BlizzCon werden für unsere internationale Community außerdem kostenlos als Livestream zur Verfügung gestellt. Wir haben eine Menge in petto und können es kaum erwarten, alle zu sehen!“

„Beim Gaming geht es um gemeinsame Verbindungen, neue Erinnerungen und natürlich Spaß haben – die BlizzCon ist eine Hommage an all diese Dinge.“, so Mike Ybarra, President von Blizzard Entertainment. „Unsere Spieler:innen sind das Herzstück jeder BlizzCon und egal, ob sie vor Ort teilnehmen oder virtuell zugeschaltet sind, wir freuen uns schon darauf, ihnen zu zeigen, was die Zukunft für Blizzard bereithält.“