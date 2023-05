Showcase 2023: Die Highlights der Bigben Week 2023

Zu Beginn der Woche öffnete die 2023er-Ausgabe der Bigben Week im Herzen von Paris ihre Pforten. NACON lud dazu Medien und internationale Partner ein, um eine große Bandbreite an kommenden Spielen, Peripheriegeräten und Zubehör zu zeigen. Die Teams der Design- und Entwicklungsstudios reisten an, um einen Einblick in die Projekte zu geben, an denen sie monatelang gearbeitet haben, genauer gesagt noch arbeiten.

Auch in diesem Jahr gab es während der Bigben Week wieder die Möglichkeit, Vorabversionen mehrerer Spiele auszuprobieren. Dazu gehörten Robocop: Rogue City, das vom Studio Teyon zum ersten Mal vorgestellt wurde, und Gangs of Sherwood, das kooperative Actionspiel, das die Legende von Robin Hood wieder aufleben lässt.

Eine von Zombies beherrschte Welt präsentierte Eko Software mit ihrem Spiel ParadiZe Project, das sich zwischen den Genres Hack’n’Slash und Survival bewegt und Ende des Jahres für Konsolen und PC erscheinen soll.

Vier neu angekündigte Spiele:

Asterix & Obelix: Heroes ist ein RP-basiertes Sammelkartenspiel, das in der Welt der unbeugsamen Gallier spielt. Das von Jumpgate AB entwickelte Spiel wird im September 2023 für alle Plattformen erhältlich sein.

Overpass 2 rückt Off-Road-Rennen in den Fokus. Der von Neopica entwickelte Renn- und Routenplanungssimulator wird am 19. Oktober 2023 für Konsolen und PC erscheinen.

Wildshade: Unicorn Champions und Animal Hospital wurden beide vom Studio Tivola entwickelt und richten sich an Kinder und Familien. Das erste Spiel ist ein Rennspiel auf einem Einhorn, das in einer Fantasiewelt spielt. In Animal Hospital kann in die Rolle eines Tierarztes für reale und Fantasietiere geschlüpft werden. Beide Titel sollen im Herbst 2023 für Konsolen und PC erscheinen.

Ad Infinitum, das psychologische Horrorspiel vom Studio Hekate und das Strategie- und Survivalgame War Hospital präsentierten jeweils eine neue spielbare Version. Sie erscheinen am 14. September bzw. am 31. August für PC und Konsolen.

Sportbegeisterte kamen nicht zu kurz, denn neben dem neuen DLC zu Session: Skate Sim konnten die Radsportspiele Tour de France 2023 und Pro Cycling Manager 2023 ausprobiert werden, die strategischeres Gameplay, aktualisierte Strecken und alle Teams und Fahrer dieses Jahres bieten.

Das Team von Daedalic war angereist, um Der Herr der Ringe: Gollum in seiner endgültigen Fassung vorzustellen. Darin übernehmen Fans die Rolle von Gollum auf seiner Suche nach seinem Schatz.

NACON hat sein Sortiment um eine ganze Reihe neuer Produkte erweitert. Zur 2021 eingeführten, offiziell lizenzierten Peripheriegeräte-Familie für Xbox Series X|S und Xbox One gesellt sich ein neuer, erschwinglicher und handlicher Controller, der im September 2023 auf den Markt kommen soll. Der EVOL-X wird in den klassischen Farben Schwarz und Weiß erhältlich sein, aber auch in einer Vielzahl weiterer Versionen, darunter transparent und mit LEDs versehen.

Bei der Bigben Week 2023 wurde eine Auswahl an kompatiblen Taschen für Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite und das Nintendo Switch OLED-Modell vorgestellt, viele davon offiziell lizenziert (u.a. in Designs zu Metroid Dread, The Legend of Zelda, Mario Kart)

Nach der Einführung der RIG Pro-Serie im letzten Jahr waren die Produkte der Reihe bei der Bigben Week 2023 zu sehen. In den kommenden Monaten werden einige neue Produkte von RIG vorgestellt werden, die das Markenversprechen in Bezug auf Leistung, Innovation und Design weiter untermauern.