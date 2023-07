Showcase 2023: Meistgesehene Xbox Show aller Zeiten

Wie Microsoft bestätigt, war die Xbox Games Showcase-Veranstaltung im Jahr 2023, die mit Abstand meistgesehene Show aller Zeiten für die Marke Xbox.

Es schalteten über alle Plattformen hinweg über 92 Millionen Menschen ein. Dies ist eine Steigerung von 38 % zum Showcase im Jahre 2022. Microsoft bedankte sich zudem bei allen Gamern und betonte, dass der diesjährige Showcase zudem mit Abstand bestbewerten gehört.

Jerret West, CMO Xbox verkündete: „Es ist etwas mehr als einen Monat her, dass Fans auf der ganzen Welt die Xbox Games Showcase und Starfield Direct gesehen haben. Wir freuen uns, dass innerhalb von sieben Tagen nach der Ausstrahlung mehr als 92 Millionen Zuschauer unser erstes Double Feature, Trailer und Segmente der Shows gesehen haben – ein Anstieg der Zuschauerzahlen um 38 % gegenüber der letztjährigen Show.“

„Es ist die am besten bewertete und meistgesehene Sendung für Xbox überhaupt! Wir können euch gar nicht genug dafür danken, dass ihr ein Teil davon seid, und wir hoffen, ihr seid genauso begeistert wie wir von der Zukunft von Xbox.“

„Von unseren eigenen Spielen – wie Starfield, Forza Motorsport, Hellblade II: Senua’s Saga, Fable, South of Midnight, Avowed, Clockwork Revolution, Microsoft Flight Simulator 2024, Towerborne und mehr – bis hin zu den Spielen, die von unseren Partnern auf der ganzen Welt für Xbox erscheinen – Star Wars Outlaws, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Cities: Skylines 2, 33 Immortals und mehr – unsere Show sollte für jede Art von Spieler etwas bieten. Egal, ob Sie ein RPG-Besessener, ein Sammler von Indie-Kuriositäten, ein PC-Spieler, ein Konsolenbesitzer oder sogar ein Neuling in Sachen Gaming sind – wir gehen davon aus, dass es etwas gab, das Ihr Interesse geweckt hat.“

„Insgesamt konnten die Zuschauer aus aller Welt als Erste die Enthüllung von 27 Spielen (13 von unseren First Party Studios, von denen 21 mit dem Game Pass erhältlich sein werden) miterleben, ganz zu schweigen von einer neuen Konsole in Form der Carbon Black Xbox Series S.“

„Und im Anschluss daran gab es mit Xbox Games Showcase Extended noch mehr zu sehen, von Neuankündigungen wie High on Life’s High on Knife DLC bis hin zu ausführlichen Einblicken in Spiele unserer Studios und Partnerteams.“

„Wir möchten uns bei allen beteiligten Teams bedanken, angefangen bei den Studios selbst, die unermüdlich daran gearbeitet haben, ihre Spiele auf die Messe zu bringen (viele von ihnen haben ihre Projekte zum allerersten Mal gezeigt), bis hin zu den vielen, vielen Leuten, die hinter den Kulissen gearbeitet haben, um die Messe zu einem Erfolg zu machen.“