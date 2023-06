Showcase 2023: Xbox Games Showcase Livestream startet in 30 Minuten

In 30 Minuten ist es so weit: Der Xbox Games Showcase geht live! Microsoft zeigt, was die hauseigenen Xbox Game Studios für Spiele in der Pipeline haben. Neben First-Party-Titeln werden aber auch Spiele von Partnern weltweit gezeigt.

Um 19:00 Uhr könnt ihr euch Xbox Games Showcase direkt hier im eingebetteten YouTube-Stream live anschauen.

Und nicht vergessen: Direkt im Anschluss an das Xbox Games Showcase folgt das Starfield Direct.

Schaut auch in diese Meldung, wo wir euch alles Bekannte zu beiden Events erzählt haben.