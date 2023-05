Easy Day Studios hat in Zusammenarbeit mit Dickies Skateboarding ein neues Update für Skater XL: Fire Station Park veröffentlicht.

Zur Erinnerung an die Eröffnung des neuen, von Dickies unterstützten Skateplatzes im Fire Station Park in Fort Worth, Texas, ist die Skater XL-Version eine Nachbildung, die von dem riesigen realen Skatepark inspiriert wurde.

In Zusammenarbeit mit den Parkdesignern von New Line Skateparks umfasst die Karte verschiedene Terrainpfade, einen Beton-Pumptrack mit grindbaren Kurven, einzigartigen Winkeln und Erhebungen sowie alle skatebaren Features, die man auch im realen Gegenstück findet.

„Dickies war ein unglaublicher Partner für Skater XL, und wir sind begeistert, den Fire Station Park hinzuzufügen und ihn den Spielern überall auf der Welt anzubieten“, sagt Jeff Goforth, Director of Marketing bei Easy Day Studios. „Es ist sehr cool zu wissen, dass Menschen in so vielen verschiedenen Ländern einen Vorgeschmack auf das bekommen können, was die Skate-Community in Fort Worth dank Dickies erleben kann.“

„Wir sind begeistert, Dickies und Skater XL bei einem weiteren Projekt zu unterstützen“, sagt Joseph Monteleone, Global Brand Manger bei Dickies Skateboarding. „Den Fire Station Park Skate Plaza in der realen Welt und in der Gaming-Welt zum Leben zu erwecken, damit jeder skaten kann, war ein wirklich cooles Projekt. Ich denke, die Gaming- und Skater-Communities werden es genießen.“