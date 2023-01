SMITE: Magic: The Gathering Crossover läutet größtes Content-Update ein

Das Magic: The Gathering x SMITE Crossover startet am 24. Januar gemeinsam mit dem größten Content-Update, das es je für SMITE gegeben hat.

Zeitgleich mit dem Beginn der Endrunde der SMITE-Weltmeisterschaft hat Hi-Rez im Rahmen einer Keynote-Präsentation Dutzende große Ankündigungen für 2023 enthüllt.

Magic: The Gathering und SMITE vereinen sich für das größte und aufregendste Crossover der Geschichte des Spiels. Der Hauptmodus von SMITE, Eroberung, bekommt eine komplett neue Karte mit neuem Artwork und Layout, neuen Monstern, Strukturen, Zielen und mehr.

Der legendäre Feuerriese Surtr lässt seine Rolle als Dschungelboss hinter sich und wird ein spielbarer Gott. Außerdem wurden ein monstermäßiger Battle-Pass und der Jahr-10-Pass, der den Saison-Pass ersetzt, enthüllt. All diese neuen Features und noch viel mehr erscheinen am 24. Januar. Das erste Update von Jahr 10 in SMITE größte in der Geschichte des Spiels.

Hi-Rez ist stolz darauf, die Welt von Magic: The Gathering, das von Wizards of the Coast entwickelt wurde, am 24. Januar auf dem Schlachtfeld der Götter willkommen zu heißen. Als klassisches, Genre definierendes Sammelkartenspiel kann Magic: The Gathering auf unzählige Fans unter den SMITE-Spielern zählen.

In diesem brandneuen Crossover manifestieren sich die Kult-Charaktere Chandra Nalaar, Jace Beleren, Liliana Vess, Karn und Atraxa in SMITE als Skins für legendäre Gottheiten. Als Zauberer, Artefaktjäger und Nekromanten werden sich die Charaktere von Magic: The Gathering unter den Krieg führenden Gottheiten von SMITE wie zu Hause fühlen. Und auf dem Schlachtfeld der Götter laufen sie zudem keine Gefahr, einen Manatod zu sterben.

Mehr Planeswalker und Kreaturen werden in diese Ebene reisen dürfen, fünf weitere werden mit dem zweiten Spielupdate 2023 hinzukommen. Insgesamt wird es 10 spielbare Skins von Magic: The Gathering geben, die dieses Crossover zum größten machen werden, das es je für SMITE gegeben hat.

Das Event umfasst außerdem Gratis-Quests für alle Spieler und eine Vielzahl an kosmetischen Gegenständen, wie einen Laderahmen und einen passenden Stufenaufstieg-Skin.

Am 24. Januar wird sich SMITEs ikonischer Dschungelboss Surtr nach 10 Dienstjahren aus seinen Fesseln befreien und der neue spielbare Gott werden.

Als Krieger des nordischen Pantheons wird Surtr schon bald seine Rache an all jenen nehmen, die ihn ein Jahrzehnt lang immer wieder zu Fall gebracht haben. Und die Götter sollten eines wissen: Mit jeder Niederlage ist Surtrs Zorn größer geworden.

Surtr kann Feuerkobolde herbeirufen und sie auf seine Gegner schleudern, sich in mit einer flammenden Klinge durch seine Gegner metzeln und sogar für ein Massenaussterben sorgen, indem er sich in einen flammenden Meteor verwandelt, der vom Himmel herabstürzt. Ragnarök wartet.

Surtrs Aufstieg zur Göttlichkeit hat eine Zerstörung über die Eroberungskarte – SMITEs strategischsten Modus – gebracht, die an Ragnarök erinnert. Dies markiert den Beginn der Saison der Monster, die erste von vier Saisons in Jahr 10. Jede Saison wird weitreichende Veränderungen mit sich bringen.

Das neue Design der Saison der Monster wirkt sich auf die gesamte Eroberungskarte aus: Dschungel, Lane-Struktur und befestigte Basen auf beiden Seiten. Der neue Dschungel ist das Zuhause von bösartigen Zyklopen, neuen Buffs und Schatztruhen. In seinem Zentrum können sich die Götter dem Nachfolger des Feuerriesen stellen! Neue Strukturen, die Turmbastionen, verstärken jetzt die Türme auf den Lanes. Ihre Zerstörung kann einem Team entscheidende Vorteile verschaffen.

In Sachen Gameplay verfügen die Götterklassen dank klassenspezifischer Bonuswerte nun über stärkere Identitäten. Nicht weniger als fünfundvierzig Gegenstände wurden neu erstellt oder komplett überarbeitet, und die neuen Scherben-Relikte bieten nun aktivierbare Fähigkeiten für die Anfangsphase.

Passend zur Saison der Monster wird der Battle-Pass: Bossmonster vier furchteinflößende „Endgegner“ umfassen, die zu epischen Teamkämpfen aufrufen. Diese neuen Skins für Kukulkan, Cernunnos, Guan Yu und Arachne sind von RPG-Bosskämpfen inspiriert.

Heute wurde ebenfalls enthüllt, dass der SMITE-Jahr-10-Pass, der am 24. Januar erscheint, bis oben hin mit neuen Inhalten vollgepackt sein wird. Mit dem Jahr-10-Pass werden für jeden Gott des Jahres 2023 bei dessen Veröffentlichung unlimitierte Skins, Stufe-1-Skins, Emotes und Stimmenpakete freigeschaltet. Zusätzlich dazu erhalten Spieler beim Kauf sofort den Skin Chaoskatze Sol sowie 1000 Juwelen.