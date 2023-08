Sonic Superstars: Details zum Multiplayer und Editionen

Autor:, in / Sonic Superstars

Während des Gamescom Opening Night Live-Streams mit Host Geoff Keighley hat SEGA of Americ einen neuen Trailer zu Sonic Superstars vorgestellt.

Sonic Team kündigte an, dass Sonic Superstars am 17. Oktober 2023 erscheint und ab 59,99 € physisch und digital für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One, die Nintendo Switch-Systeme und PC vorbestellt werden kann.

Der neueste Trailer für Sonic Superstars zeigt mehr Gameplay aus dem kommenden Sonic-Abenteuer, einschließlich tieferer Einblicke in den lokalen Koop- und den Kampfmodus.

Die gesamte Kampagne kann im lokalen Vierer-Koop mit bequemer „Drop-in, drop-out“-Funktion gespielt werden, zudem lassen sich bis zu drei lokale bzw. sieben Online-Spieler im neuen Kampfmodus herausfordern.

SEGA enthüllte zudem die Digital Deluxe Edition von Sonic Superstars. Diese enthält zu einem Preis von 69,99 € neben dem Basisspiel das LEGO-Fun-Paket mit LEGO-Charakter-Skins für Amy, Tails und Knuckles sowie Levels für den Kampfmodus, zusätzliche Inhalte einschließlich eines speziellen Sonic-Rabbit-Skin, der Sonics originales Charakterdesign aufweist, Mecha-Sonic-Teile für den Kampfmodus, exklusive Wallpaper, ein digitales Artbook und einen Mini-OST.

Sonic-Fans können im Vorfeld der Veröffentlichung die physische oder digitale Standard Edition oder die Digital Deluxe Edition von Sonic Superstars auf sonicsuperstars.com vorbestellen, um einen exklusiven LEGO-Eggman-Skin im Spiel zu erhalten. Zudem wird jeder Spieler von Sonic Superstars den blauen Blitz in Steinform erleben können, dank eines kostenlosen LEGO-Sonic-Skins, der zum Start verfügbar sein wird!

Sonic Superstars Standard Edition (59,99 €)

Hauptspiel (physisch oder digital)

Kostenloser LEGO-Skin für Sonic

Sonic Superstars Digital Deluxe Edition (69,99 €)

Hauptspiel (nur digital)

Hasen-Skin für Sonic

LEGO-Fun-Paket

Mecha-Sonic-Teile für den Kampfmodus

Zusätzliche Wallpaper für den Menübildschirm

Digitales Artbook und Mini-OST

Kostenloser LEGO-Skin für Sonic