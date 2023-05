SONY: Steht wegen überhöhter Preise im Store vor Gericht

Autor:, in / SONY

Am 7. Juni muss sich Sony Interactive Entertainment in Großbritannien vor dem Competition Appeal Tribunal (CAT) verteidigen.

Es geht um die Sammelklage, die unter dem Namen „PlayStation You Owe Us“ bekannt wurde. Darin klagen Verbraucher den Konsolenhersteller wegen überhöhter Preise für digitale Spiele und spielinterne Inhalte an.

Sowohl für Sony als auch die Verbraucher geht es um 5 Milliarden britische Pfund.

Zu den Anklagepunkten zählt laut FOSS Patents der Verstoß gegen das britische und zeitweise auch europäische Wettbewerbsrecht, in denen Sony …

… im Grunde ein Monopol und damit die Kontrolle über den Verkauf von digitalen Spielen und Zusatzinhalten im PlayStation Store hat.

… seine Vormachtstellung nutzt, um Spieleentwicklern und -Publishern strenge Bedingungen aufzuerlegen.

… es möglich ist, Preise im Store festzulegen und eine Provision von 30 % auf jeden Kauf von digitalen Spielen und spielinternen Inhalten zu erheben.

… für die britischen Verbraucher überhöhte und unfaire Preise auf digitale Spiele und Inhalte verlangt, die zudem in keiner Weise Verhältnis zu den Kosten stehen, die Sony für die Erbringung dieser Dienstleistungen für seine Kunden aufwendet.

Für die Kläger werden diese sogenannten CPO-Anhörungen eine wichtige Hürde der Sammelklage darstellen. Sie wird in einem Livestream übertragen und findet an dem Ort statt, in dem Microsoft wegen der Blockierung der CMA bald seine Berufung einlegen wird.