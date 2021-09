Square Enix: Teilnahme an Tokyo Game Show 2021 bekannt gegeben

Square Enix hat seine Teilnahme an der Tokyo Game Show 2021 bekannt gegeben. In einer 50-minütigen Präsentation möchte das Unternehmen seine Fans mit den neuesten Nachrichten zu seinen kommenden Titeln versorgen.

Der Stream startet am 1. Oktober um 12:00 Uhr deutscher Zeit und könnte unter anderem Neuigkeiten zu aktuellen Projekten wie Marvel’s Guardians of the Galaxy, Forspoken, der Endwalker-Erweiterung für Final Fantasy XIV oder den Mobile-Titeln Final Fantasy the Firt Soldier und Hitman Sniper: The Shadows enthalten.

Mit neuen Informationen zum vor knapp einem Jahr angekündigten Final Fantasy XVI ist hingegen höchstwahrscheinlich nicht zu rechnen. In einem Stream hatte Producer Naoki Yoshida kürzlich angegeben, dass der Titel aktuell nicht bereit für eine virtuelle Präsentation sei und man intern beschlossen habe, abzuwarten, bis man Fans etwas Spielbares präsentieren könne.

Neben Square Enix haben bereits einige andere namhafte Unternehmen ihre Teilnahme an der digital abgehaltenen Veranstaltung bestätigt. Mit von der Partie sind unter anderem Konami, Capcom, Ubisoft, 505 Games und Microsoft.