STALKER 2 Heart of Chernobyl: Spiel soll erst im Herbst 2022 erscheinen laut Gerücht

Autor:, in / STALKER 2 Heart of Chernobyl

Die Veröffentlichung des Spiels STALKER 2 Heart of Chernobyl soll erst im Herbst 2022 erfolgen, laut Gerücht.

STALKER 2 Heart of Chernobyl soll nicht wie geplant am 28. April 2022 erscheinen. Das behauptet zumindest der ukrainische Blogger OLDboi, der über die hiesige Videospielindustrie berichtet, in einem neuen Video auf YouTube (30.700 Abonnenten).

OLDboi behauptet demnach, dass der Entwickler das Spiel erst im Herbst veröffentlichen wird und eine Ankündigung bei der nächsten Vorstellung von Gameplay erfolgen könnte.

Man habe die Verschiebung des Spiels noch nicht bekannt gemacht, um so mehr Vorbestellungen zu sammeln. So die Behauptung des Bloggers.

Eine Ankündigung des Spiels für PlayStation 5 solle man weiterhin Ende des Jahres oder Anfang 2023 erwarten.

STALKER 2 Heart of Chernobyl wird am 28. April 2022 exklusiv für Xbox Series X|S und Windows-PC erscheinen, inklusive dem Xbox Game Pass.

(Rumor) S.T.A.L.K.E.R. 2 maybe delayed to Autumn 2022 🧂 Article:https://t.co/p0BTqLSHoH Source Ukrainian blogger OLDboi:https://t.co/qIVZH2Ibdt pic.twitter.com/AWzvWauFS9 — Idle Sloth (@IdleSloth84) January 10, 2022