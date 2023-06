STALKER 2 Heart of Chornobyl: Kein Auftritt beim Xbox Showcase

Die Entwicklung des lang erwarteten Survival-Shooters STALKER 2 Heart of Chornobyl blickt auf eine bewegte Geschichte zurück, die neben Verschiebungen, zuletzt durch den Krieg in der Ukraine sowie einen Hacker-Angriff gebeutelt wurde.

Doch während man auch weiterhin mit voller Motivation am zweiten Teil des seiner Zeit revolutionären Shooters arbeitet, erklärt der Community Manger von Entwickler GSC Games auf Nachfrage, dass der Titel auf den kommenden Showcases nicht vertreten sein wird.

Stattdessen wolle man wichtige Ankündigungen in den kommenden Monaten folgen lassen und Fans bezüglich der Pläne konstant auf dem Laufenden halten:

„Normalerweise kündigen wir unsere Teilnahme an Shows nicht vorher an oder sagen sie ab, aber dieses eine Mal machen wir eine Ausnahme. S.T.A.L.K.E.R. 2 wird die Online-Veranstaltungen im Juni auslassen und wichtige Ankündigungen lieber in den kommenden Monaten machen.“

„Unser Plan ist es, nach und nach zu berichten, was wir planen.“