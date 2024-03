Star Wars Outlaws: Bald große Neuigkeiten zum Actionspiel?

Das kommende Action-Adventure Star Wars Outlaws von Ubisoft wurde kürzlich in Südkorea eingestuft, was baldige Neuigkeiten erhoffen lässt.

Ursprünglich wurde Star Wars Outlaws als ein 2024 erscheinendes Spiel von Ubisoft vorgestellt, wann genau jedoch blieb seitdem unbekannt.

Jetzt wurde der Titel von Massive Entertainment, bekannt durch die Looter-Shooter Reihe The Division, in Südkorea eingestuft, was oftmals gegen Ende der Produktionskette eines Spiels passiert. Star Wars Outlaws wurde das „M“ Rating verpasst, also Medien mit erwachsenen Inhalten.

Kombiniert man diese Neuigkeit mit einem Leak von Tom Henderson, könnte dies bedeuten, dass schon bald konkretere Updates folgen werden. Es ist davon auszugehen, dass der Veröffentlichungstermin schon bald und bei einem möglichen bevorstehenden „Ubisoft Forward Event“ verkündet wird.

Star Wars Outlaws erscheint auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC und wird euch in die Haut von Kay Vess versetzen, einer Diebin aus der von Episode 8: Die letzten Jedi bekannten, Casino-Stadt Canto Bight. Wer mehr zum Schauplatz und zur Story erfahren will, kann hier nachlesen.