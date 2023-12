Starfield: 13 Millionen Spieler und weitere Zahlen

Autor:, in / Starfield

Egal auf welchem Planeten ihr euch auch befindet, das Jahr 2023 endet bald. Bethesda nutzt die Zeit, um den Fans von Starfield zu danken. Seit dem Release des Rollenspiels haben 13 Millionen Spieler für den bisher größten Launch eines Spiels im Unternehmen beigetragen.

Was Spieler auf ihren Abenteuern im All und den Planeten bisher alles erlebt haben, darüber hat der Entwickler Buch geführt und sie in Zahlen erfasst.

So wurde Starfield 22.284.331 gespielt. Die durchschnittliche Spielzeit lag bei 40 Stunden.

Am meisten zu Knabbern hatten Spieler mit der Fraktion Ecliptic. 12.276.466 Tode gehen auf ihr Konto. Doch auch die Fauna half dabei, den Zähler nach oben zu treiben. Dabei war die Kreatur Ashta für 1.712.447 Tode von Spielern verantwortlich.

Einige weitere Zahlen aus Starfield könnt ihr der Infografik entnehmen.