Starfield: Bilder zeigen Smartwatch aus möglicher Collector’s Edition

Im Juni 2021 veröffentlichte Bethesda Game Studios ein Entwicklervideo zu Starfield und ließ Fans hinter die Kulissen der ersten neuen IP des Studios in 25 Jahren blicken.

Im Video zeigte man auch kurz eine Box, die einen Aufnäher und eine Smartwatch enthielt:

Es wird davon ausgegangen, dass Bethesda hier schon den Inhalt einer Starfield Collector’s Edition heimlich und ohne Konext zeigte. Bisher wurden aber noch keine Editionen für das Sci-Fi-Rollenspiel vorgestellt.

Im Subreddit von Starfield wurden jetzt Bilder und eine Gebrauchsanleitung zur Smartwatch gepostet.

Die Anleitung stammt vom Unternehmen „The Wand Company“, die in Großbritannien ansässig und Hersteller von Repliken und Requisiten ist.

Das Unternehmen scheint die „LPV6 Chronomark Smartwatch“ herzustellen, wobei Chronomark eine fiktive Marke in der Welt von Starfield zu sein scheint, die laut Aufdruck im Jahr 2188 gegründet wurde.

Die Gebrauchsanleitung enthält einige Bilder und verrät Funktionen zu der auf dem Android-System basierenden Uhr.

So lässt sie sich via Bluetooth mit einem Smartphone verbinden und gibt Temperatur, Luftfeuchtigkeit und weitere Details an, die womöglich dem Planeten entsprechen, in dem ihr euch im Spiel befindet.

Nachfolgend die Bilder der Smartwatch. Die Anleitung könnt ihr euch hier anschauen.