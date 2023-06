Starfield: Die wenigstens Bugs in der Bethesda-Geschichte

Phil Spencer ist überzeugt von dem Erfolg des kommenden Weltraumrollenspiels Starfield. Auch geht er von einem technisch anständigen Produkt aus, das geht aus einem Gespräch mit Giant Bomb hervor.

Von Bethesda ist man indes überzeugt, einen noch stärken Start im Hinblick auf Qualität hinzulegen, wie man es zuvor mit Skyrim oder Fallout tat. Die letzten beiden Spiele hatten mit etlichen und teilweise schwerwiegenden Bugs zu kämpfen.

Rein technisch also ein großes Stück Arbeit. Dazu zieht man jeden verfügbaren QA-Mitarbeiter ran, um das Spiel auf Herz und Nieren zu prüfen.

„Ich glaube, Matt hat gesagt, dass wir jeden QA-Mitarbeiter in unserem gesamten Unternehmen haben, der gerade Starfield spielt. Wenn man sich die Anzahl der Fehler ansieht, schaut man sich die Qualität an, wo wir stehen. Das Schöne an dem, was wir heute gezeigt haben, ist aus meiner Sicht, dass es das Spiel war. Wir spielen das Spiel schon eine ganze Weile, und das ist das Spiel.“