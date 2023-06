Titanfall 3: 10 Monate arbeitete man bereits am Spiel

Ein ehemaliger Entwickler erzählt in einem Interview davon, dass der dritte Teil von Titanfall bereits 10 Monate in Entwicklung war.

Mittlerweile ist die Veröffentlichung von Titanfall 2 sieben lange Jahre her. Noch immer rufen viele Fans nach einem Nachfolger des Mech-Shooters, der frischen Wind mit einer starken Geschichte in das Genre brachte.

In einem Interview mit dem YouTube-Kanal The Burnettwork erzählt der ehemalige Entwickler von Respawn Entertainment, Mohammad Alavi, dass Titanfall 3 in Arbeit war. Ganze zehn Monate habe man an dem Titel gewerkt, bis dann doch die Entwicklung eingestampft wurde.

Alavi sagte im Podcast zur Nachfrage zu Titanfall 3: „Willst du eine verrückte Geschichte hören? Titanfall 3… Titanfall 2 kam heraus, tat das, was es tat, und wir dachten: Okay, wir werden Titanfall 3 machen! Und wir arbeiteten an Titanfall 3 für… Zehn Monate, oder? Im Ernst, oder? Ich meine, wir hatten neue Technologien dafür, wir hatten mehrere Missionen am Laufen, wir hatten ein erstes spielbares Spiel, das genauso gut, wenn nicht sogar besser war als das, was wir vorher hatten, oder? Aber ich möchte klarstellen: Es war schrittweise besser, es war nicht revolutionär. Und das ist der Clou, oder? Und wir fühlten uns ziemlich gut, aber hatten nicht das gleiche Gefühl wie bei Titanfall 2, wo wir etwas Revolutionäres machten, weißt du, was ich meine? Und dann hatte das Multiplayer-Team eine verdammt gute Zeit damit, den Multiplayer zu verbessern, weil viele Leute den Multiplayer geliebt haben.“

Grundlegend entschied man sich dann gegen das Projekt Titanfall 3 als Team. Der Anspruch auch hier, wie beim Vorgänger, etwas Neues und Aufregendes zu erschaffen war einfach zu stark. Das Ergebnis, gemessen an diesem Ziel: Nicht ausreichend für das Team selbst. So legte das Team die Arbeit nieder, und beschäftigte sich mit einem anderen (Star Wars) Projekt.