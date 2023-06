Xbox Series X: Verkäufe um 1335 % in Frankreich angestiegen

Autor:, in / Xbox Series X

Die Xbox Series X Verkäufe sind nach dem Xbox Games Showcase um 1335 % in Frankreich angestiegen.

„Software sells Hardware“, hört man oft in der Gaming-Branche – und dieser Satz scheint sich in Bezug auf die Verkäufe der Xbox Series X zu bewahrheiten – zumindest in Frankreich.

Wie die französische Gaming-Newsseite Jeuxvideo berichtet, konnte sich die Xbox Series X in Frankreich nach dem Xbox Games Showcase um bis zu 1335 % öfter verkaufen als davor.

In Anbetracht der zahlreichen Neuankündigungen und dem detaillierten Einblick in das Gameplay von Starfield verwundert dies allerdings auch nicht allzu sehr.

Microsoft hat es geschafft, dem Abwärtstrend der Spielflaute entgegenzuwirken und das scheinen jetzt auch Gamer weltweit erkannt zu haben. Die Xbox Game Studios gehen sogar so weit und versuchen vier First-Party-Titel pro Jahr zu veröffentlichen, wie wir bereits an anderer Stelle berichtet haben.