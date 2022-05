Starfield: Entwickler sollen große Bedenken wegen November-Release gehabt haben

Gestern gab Bethesda bekannt, dass das Weltraum-Rollenspiel Starfield nicht wie geplant am 11. November dieses Jahres erscheinen wird. Fans müssen sich stattdessen bis zur ersten Jahreshälfte 2023 gedulden.

Dieser Schritt sei nötig gewesen, um sicherzustellen, dass Spieler bei Veröffentlichung die beste und ausgefeilteste Version des Sci-Fi-Titels erhielten, so Bethesda.

Wie nun Jason Schreier via Twitter berichtet, habe das angedachte Veröffentlichungsdatum am 11. November für starke Bedenken bei einigen Entwicklern gesorgt:

„Letztes Frühjahr vor der E3 habe ich mit einigen Leuten über Starfield gesprochen, die aufgrund ihrer bisherigen Fortschritte äußerst besorgt darüber waren, sich auf ein Datum am 11.11.22 festzulegen. Anscheinend geisterte der Begriff ‚Next Cyberpunk‘ herum, was so besorgniserregend ist, wie es nur sein kann. Gut für Bethesda, dass sie es trotz der Ankündigung für dieses bestimmte Datums verschoben haben.“